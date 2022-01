Kapil sharma: I m not done yet: अब OTT पर हंसाने आ रहे आपके चहेते 'कप्पू', Video शेयर करके दी खुशखबरी

Entertainment

मुंबई, 05 जनवरी। 'कॉमेडी किंग' के नाम से मशहूर 'कपिल शर्मा' उर्फ 'कप्पू' आज लाखों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। अपनी कॉमेडी के दम पर घर-घर में अपनी अलग पहचान रखने वाले कपिल ओटीटी पर डेब्यू करने जा रहे हैं। जी हां, वो नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर अपना पहला स्टैंड अप शो लेकर आ रहे हैं, जो कि 28 जनवरी को ऑनएयर होगा। इस बात की जानकारी खुद कपिल ने ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो के जरिए दी है।

Let’s meet on 28th January on your Netflix screen 📺 with my first stand up special “Kapil sharma: I m not done yet”! #kapilsharmaonnetflix @NetflixIndia @netflix @beingustudios @GoswamiAnukalp pic.twitter.com/e0EaUt5xnB

उन्होंने आगे कहा कि 'कभी नहीं सोचा था कि इस चीज के भी पैसे मिलते हैं। एक आर्टिस्ट को हमेशा अंदर से एक आवाज आती है कि मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है और मुझे अभी कुछ और भी करना है, लेकिन वो करें कहां पर? इसलिए मैंने नेटफ्लिक्स के कहने पर अपनी कहानी कही है जिसका नाम है 'Kapil sharma: I m not done yet' जिसे आपलोग जरूर देखें क्योंकि वाकई में कपिल आपलोगों(दर्शकों) के प्यार और साथ के बिना सही में कुछ नहीं है, I m not done yet।'

Don’t tell Netflix that I have leaked the footage 😜 “kapil sharma: I am not done yet”! @NetflixIndia @beingu_studios #kapilsharmaonnetflix ❤️🙏 pic.twitter.com/WlcHru0rUP

English summary

Kapil Sharma to make digital debut with stand up special ‘Kapil Sharma: I'm not done yet’. here is video, please have a look.