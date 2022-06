बचपन से जवानी तक... इतनी बदल चुकी हैं कंगना रनौत, फोटोज देखकर होगी हैरानी

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 17 जून: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अकसर सुर्खियों में बनी रहती हैं। बचपन से ही एक्ट्रेस काफी बिंदास स्वभाव की रहीं हैं। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए एक्ट्रेस ने 16 बरस की छोटी सी उम्र में ही घर छोड़ दिया था। आज कंगना एक सफल अभिनेत्री हैं। इसके साथ ही एक्ट्रेस के लाखों दीवाने हैं। आज कंगना अपनी अदाकारी के साथ-साथ अपने बयान को लेकर भी सुर्खियों में बनी रहती हैं। एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। अपने फैंस के साथ वे तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं। कंगना अपने बचपन की तस्वीरें भी फैंस के साथ शेयर करती हैं, जो उनके फैंस को बहुत पसंद आती हैं।

English summary

Actress Kangana Ranaut is as beautiful and cute today as she was in her childhood. Kangana keeps sharing her photos with her fans on social media.