द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ डाली गई याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया रद्द

oi-Prashanth Rai

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्माता विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अब इसके साथ ही ये फिल्म अपनी तय तारीख 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बता दें कि बीते सोमवार यानी कि 7 मार्च को फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर रोक लगाने वाली याचिका की सुनवाई के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट तैयार हुआ था।

Bombay High Court dismisses a petition seeking to stop the release of the film 'The Kashmir Files'. The film can now be released on its scheduled date of 11th March. pic.twitter.com/qf6aHOJIOp