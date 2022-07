बॉबी देओल ने बताई अपने करियर की दर्दभरी कहानी, बोले- काम न मिलने पर मुझे खुद पर तरस आ रहा था

Entertainment

मुंबई, 12 जुलाईः हिंदी सिनेमा के लिजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल ने साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म 'बरसात' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। बॉबी देओल इस फिल्म में लीड हीरो थे। इस फिल्म में उनके साथ एक्टर अक्षय कुमार की रियल लाइफ पत्नी एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना नजर आई थीं। बॉबी देओल को फिल्म इंडस्ट्री में आज 25 साल से ज्यादा का समय हो गया है। इन 25 सालों में उन्होंने अलग-अलग दौर देखे हैं। उन्होंने स्टारडम का वो दौर देखा जब युवाओं के बीच उनके लंबे बाल और सनग्लासेज का क्रेज नजर आने लगा था। साथ ही उन्होंने वो बुरा दौर भी देखा जब उनकी फिल्में आना बंद ही हो गई थीं और वह काम के लिए तरस रहे थे। फिलहाल बॉबी देओल बड़े पर्दे और ओटीटी दोनों पर नजर आ रहे हैं।

English summary

Bobby Deol told painful story of his career said I was feeling sorry for myself for not getting work