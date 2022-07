जब 'आंटी' कहकर बुलाते थे लोग, शमिता शेट्टी ने बयां किया एज-शेमिंग का दर्द

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 21 जुलाई: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी की भी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है। हाल ही में एक्ट्रेस बिग-बॉस में दिखी थीं। इस दौरान कई बार उन्हें एज शेमिंग का भी सामना करना पड़ा। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद भी एक्ट्रेस ने कई दफा इस बात का जिक्र किया। तेजस्वी प्रकाश और शमिता शेट्टी की लड़ाई ने भी उन दिनों खूब सुर्खियां बटोरी।

English summary

Bollywood actress Shamita Shetty has once become victim of age shaming. Even after coming out of Bigg Boss house, actress mentioned this many times.