पद्मश्री किसान महिला के जीवन पर आधारित है धारावाहिक 'कस्तूरी’, दर्शकों का मिल रहा भरपूर प्यार

Bhojpuri

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 12 जून: दर्शकों के लिए धारावाहिक 'कस्तूरी' एमएक्स प्लेयर पर प्रसारित हो चुका है। इस धारावाहिक को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। बीते दिनों सीरियल के निर्माता राजीव सिंह और चैनल हेड अनुज कपूर ने प्रेस पार्ता के दौरान जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि ये शो एक महिला के संघर्ष, उसकी विफलता, उसकी सफलता, उसकी कभी न खत्म होने वाली भावना और जीवन जीने के उसके दृढ़ संकल्प को दिखाता है। इसके साथ ही पद्म श्री राज कुमारी ने भी धारावाहिक को लेकर अपने विचार रखे और कहा कि ये धारावाहिक उनके जीवन से प्रेरित है।

English summary

The serial 'Kasturi' is getting lots of love from the audience. This serial is based on the life of a farmer woman.