आयशा टाकिया और उनके पति के साथ एयरपोर्ट पर बदसलूकी, अफसर ने की छूने की कोशिश, जानें पूरा मामला

Entertainment

मुंबई, 10 अप्रैल: बॉलीवुड एक्ट्रेस आयशा टाकिया और उनके फरहान आजमी के साथ हाल ही में गोवा एयरपोर्ट पर बदसलूकी का गई है। आयशा टाकिया और उनके बिजनेसमैन पति फरहान आजमी को गोवा एयरपोर्ट पर रोका गया था। आयशा और उनके पति अपने बेटे के साथ गोवा से लौट रहे थे और दो वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें हले रोका और उनपर नस्लवादी टिप्पणियां भी कीं। फरहान ने अपने ट्विटर हैंडल से दो अफसरों पर आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि दो अफसरों ने गोवा एयरपोर्ट पर उनके साथ बदतमीजी की। हालांकि इस मामले के बाद गोवा एयरपोर्ट ने फरहान आजमी से माफी मांग ली है। आइए जानें क्या है पूरा मामला?

Dear @CISFHQrs I was boarding for Mumbai on @IndiGo6E 6386, 18:40 hrs flight & these racist officers R P Singh, A K Yadav, commander Rout & senior officer (SP category) Bahadur purposely singled me & my family (wife & son) immediately after they read out my name out loud to team pic.twitter.com/gjHdnFajDN

Altercation started when an armed male officer at the security desk tried to physically touch & tell my wife, son to stand in another line while all other families were standing together for sucurity.All I said to him is to dare touch any female her & maintain distance @CISFHQrs