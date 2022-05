Navjot Singh Sidhu गए जेल तो ट्रेंड हुईं अर्चना पूरन सिंह, यूजर्स बोले- 'ठोको ताली'

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 21 मई : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज और पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की जेल की सजा सुनाई गई है। SC ने यह फैसला 19 मई को सुनाया था, जिसके बाद अब सिद्धू ने पटियाला के कोर्ट में सरेंडर किया है। सिद्धू के जेल जाने की खबरें आईं नहीं कि अर्चना पूरन सिंह को याद करते हुए लोगों ने कई मजेदार मीम्स वायरल किए हैं। यूजर्स बोले- समझो अब तो मोहतरमा की सीट पक्की हो गई है।

Navjot Singh Sidhu gets jail for an old case

#NavjotSinghSidhu going jail and #ArchanaPuranSingh is like this pic.twitter.com/UWVS6wdN50

English summary

The Supreme Court on Thursday sentenced Navjot Singh Sidhu one year jail in a 1988 road rage case. This is resulted in a rise of several memes on Archana Puran Singh.