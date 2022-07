इंटिमेट सीन्स से फैंस के पसीने छुड़ाती हैं अन्वेषी, एक वक्त पर सिर्फ सलवार कमीज पहनने की थी इजाजत

Entertainment

मुंबई, 9 जुलाई: ओटीटी की फेमस वेब सीरीज 'गंदी बाद' फेम अन्वेषी जैन किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। सीरीज में बेहद बोल्ड सीन देने वाली अन्वेषी के लाखों लोग दीवाने हैं। इसमें अन्वेषी ने बोल्ड सीन्स से ना सिर्फ फैंस के पसीने छुड़ाए, बल्कि अपनी हॉट अदाओं से बवाल भी काटा। फिल्म में अन्वेषी ने इस तरीके का किरदार निभाया है कि फैंस शायद ही कभी भुला पाएं। आज अन्वेषी की गिनती अच्छी एक्ट्रेस में होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं यहां तक पहुंचना अन्वेषी के लिए कितना मुश्किल था। तमाम पारिवारिक परेशानियों को झेलते हुए अन्वेषी ने ये सफर तय किया है। ऐसे ही नहीं आज अन्वेषी की गिनती इंडिया की टॉप इरॉटिका स्टार्स में होती है।

while discussing her struggle stroy, Anveshi Jain said, I remember that at my puberty, my body developd quicker than other girls my age. And then my father turned unnecessarily strict. After all the restrictions, thought of becoming an actor seemed like an unachievable dream for her.