अनुपम खेर को मां ने नंगा करके घर से निकाल दिया था बाहर, जहरीले पौधे की छड़ी से करती थीं पिटाई

oi-Bhavna Pandey

Anupam Kher's mother Dulari:अनुपम खेर बॉलीवुड के उन बेहतरीन कलाकारों में से एक हैं जिनकी शानदार एक्टिंग का हर कोई दीवाना है। कैमरे पर हर किरदार में खोकर उसे बखूबी निभाने वाले अनुपम खेर ने ये मुकाम ऐसे ही नहीं हासिल किया है, इसके पीछे उनकी वर्षों का कड़ी मेहनत के साथ उनकी मां दुलारी की अच्‍छी परवरिश है। अनुपम खेर सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हैं और आए दिन अपनी मां दुलारी के साथ वीडियो शेयर करते रहते हैं जिससे पता चलता है कि वो अपनी मां के कितना करीब हैं। वहीं अब अनुपम खेर ने मां दुलारी और अपने बारे में एक बड़ा खुलासा किया जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया।

English summary

Anupam Kher was thrown out of the house by his mother by taking off his clothes, used to beat him with a stick of poisonous plant