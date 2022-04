Bikini के कारण ट्रोल होने पर भड़कीं सोफिया हयात, कहा- 'मैं चाहे Naked हो जाऊं मेरी मर्जी'

Entertainment

नई दिल्ली, 08 अप्रैल। साल 2016 में नन बनने का फैसला करके सबको चौंकाने वाली पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट सोफिया हयात एक बार फिर से अपने एक बोल्ड बयान के कारण सुर्खियों में हैं। अपने ऊपर उठने वाले सवालों पर सोफिया ने एक लंबी सोशल मीडिया पोस्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने कुछ चौंकाने वाली बातों का जिक्र किया है।

Angry Sofia Hayat said - ' I do when I wear a bikini, I would rather go without Cloth, its my Choice'.here ois her post. please have a look.