Video: अमिताभ बच्चन को क्यों हुआ बेटे अभिषेक बच्चन पर गर्व? 'बॉब बिस्वास' का ट्रेलर देख खुद जान जाइए

Entertainment

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 20 नवंबर। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन साल में बहुत कम ही फिल्में बनाते हैं लेकिन अपनी एक्टिंग को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अभिषेक बच्चन जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म में 'बॉब बिस्वास' में नजर आने वाले है जिसका ट्रेलर बीते शुक्रवार रिलीज कर दिया गया। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद फैंस ने तो अभिषेक बच्चन की तारीफ की ही लेकिन उनके पिता और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन भी काफी प्रभावित हुए। ट्रेलर देखने के बाद उन्हें अपने बेटे अभिषेक पर गर्व महसूस हो रहा है।

#BobBiswas says Nomoshkar! But this might be the first and last time you hear it.

Trailer out now. Premieres 3rd Dec on #Zee5.#NomoshkarEkMinute@juniorbachchan @IChitrangda #SamaraTijori@ghosh09@gaurikhan @sujoy_g @_GauravVerma@iamsrk @VenkyMysore#Boundscript @Zee5India pic.twitter.com/bCnkXGGrZ8