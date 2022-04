Entertainment

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 16 अप्रैल: रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपने फैंस को लंबा इंतजार करवाने के बाद 14 अप्रैल 2022 को शादी के बंधन में बंध गए। सफेद और गोल्‍डन कलर का शादी का जोड़ा पहन कर ये कपल शादी के पवित्र बंधन में बंधा। दोनों अपनी शादी में बेहद खूबसूरत नजर आ रहे थे। शादी के बाद रणबीर और आलिया की शादी का रिसेप्‍शन आज शाम है। खास बात ये है कि दोनों की शादी का ये ग्रैंड रिसेप्‍शन किसी पांच सितारा होटल में नहीं हो रहा है।

English summary

Alia-Ranbir Kapoor's wedding reception will be held this evening, not any 5 star hotel but the party will be here