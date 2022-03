अक्षय कुमार के पालतू कुत्ते का हुआ निधन, दुखी अभिनेता बोले- 'तुम अपने साथ मेरे दिल का एक हिस्सा ले गए...'

Entertainment

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 08 मार्च: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के पालतू कुत्ते का निधन हो गया है। इस घटना के बाद से अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना दोनों बहुत दुखी हैं। दोनों ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने पेट डॉग क्लियो के साथ तस्वीरें शेयर कर उसको याद किया है। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के पेट डॉग का नाम क्लियो था, जो एक जर्मन शेफर्ड डॉग था। ट्विंकल खन्ना ने कहा कि 12 साल की उम्र में क्लियो का हमें छोड़कर जाना, हमारे दिल में एक भारीपन और खालीपन दोनों छोड़ गया है। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना दोनों क्लियो से बहुत प्यार करते थे, दोनों ने कई बार अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर क्लियो की तस्वीरें और वीडियो शेयर की है।

They say dogs leave paw prints on our hearts. You took a part of our hearts with you today. Rest well up there, Cleo. Will miss you. pic.twitter.com/N5VaZnM7hj