Lal Singh Chadha: जानें कौन है ये बच्चा, जिसने निभाया आमिर के बचपन का किरदार

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 31 मई : बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता आमिर खान की अपकमिंग फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है। फिल्म का ट्रेलर बीते रविवार को रिलीज किया जा चुका है। फिल्म में आमिर खान के साथ करीना कपूर अहम किरदार में हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से एक किरदार, जो सबसे ज्यादा सुर्खियों मे है, वो है आमिर खान का बचपन। दरअसल फिल्म में आमिर के बचपन का किरदार निभा रहे अहमद इब्न उमर ट्रेलर रिलीज होने के बाद से सुर्खियों में हैं। जब से लोगों ने यह ट्रेलर देखा है, हर कोई अहमद इब्न उमर की तारीफ कर रहा है।

विकलांग बच्चे का निभाया किरदार

दरअसल अहमद इब्न उमर ने फिल्म में एक विकलांग बच्चे का किरदार निभाया है। अहमद इब्न उमर मुख्य रूप से श्रीनगर के रहने वाले हैं। उन्होंने फिल्म में अपना किरदार कितना बखूबी निभाया है, इस बात का अंदाजा मूवी का ट्रेलर देखकर लगाया जा सकता है। महज 10 साल के अहमद को सिलवर स्क्रीन पर एक अहम किरदार निभाने के लिए दिया गया और उन्होंने बेहद शानदार काम भी किया। अब सोशल मीडिया पर अहमद छाए हुए हैं और हर कोई उनके किरदार की तारीफ कर रहा है।

'नोटबुक' में भी किया काम

ऐसा नहीं है कि अहमद की यह पहली फिल्म है। इससे पहले भी उन्होंने साल 2019 में आई फिल्म 'नोटबुक' में काम किया था, जहां उनके काम की जमकर तारीफ भी हुई थी। यह फिल्म सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस के तले बनी थी। उस वक्त अहमद ने कैप्टन कबीर कौल के बचपन की भूमिका निभाई थी। इसके बाद अब वे 'लाल सिंह चड्ढा' में नजर आएंगे।

11 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म

बताते चलें कि आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसके साथ ही फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। ट्रेलर से ये तो साफ हो गया है कि आमिर खान की यह फिल्म जबरदस्त होने वाली है।



English summary

The trailer of Aamir Khan’s upcoming movie ‘Lal Singh Chadha’ has been released on Sunday. One person who is most talked about the trailer of movie, is Ahmed Ibn Umar, the child actor who played Aamir’s childhood role in the film.