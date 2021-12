79 बरस के अमिताभ बच्चन ने खाया 'नागिन सॉस', बोले-'तड़प गए थे इसके लिए'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 22 दिसंबर। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन 79 बरस की अवस्था में भी काफी एक्टिव हैं, उनकी ऊर्जा के आगे आज के नौजवान भी पानी भरते हैं। उनकी एक्टिवनेस के पीछे कारण है उनका अनुशासन से भरा जीवन और संयमित खान-पान, पूर्ण रूप से शाकाहारी अमिताभ बच्चन को लंबे टाइम के बाद ब्रेक मिला है, जिसको उन्होंनें पूरी तरह से सेलिब्रेट किया है। दरअसल पिछले हफ्ते ही सोनी का लोकप्रिय शो ' कौन बनेगा करोड़पति' का 13वां सीजन खत्म हुआ है, जिसके बाद उन्हें ब्रेक मिला है।

English summary

After Long Braek Amitabh Bachchan ate NAAGIN sauce, said - I was yearning for this, Fans Shocked. here is post, please have a look.