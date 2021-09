इनकम टैक्स अधिकारियों ने की सोनू सूद की तारीफ, एक्टर बोले-मिस करूंगा

Entertainment

oi-Rahul Kumar

मुंबई, सितंबर 25: लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की मदद करके सुर्खियों में आए एक्टर सोनू सूद के घर पर हाल में आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। यह छापा करीब 4 दिन चला था। इस मामले पर सोनू सूद की ओर से जवाब आया है। अभिनेता सोनू सूद ने कहा है कि हाल ही में उनके घर छापेमारी करने पहुंचे कर अधिकारियों का उन्होंने काफी ख्याल रखा। आयकर विभाग के अनुसार, सोनू और उसके सहयोगी विदेश से धन जुटाने के दौरान 20 करोड़ रुपये की कर चोरी और विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के उल्लंघन में शामिल थे।

Actor Sonu Sood has said that he took great care of tax officials who arrived at his house for raids