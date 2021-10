Entertainment

बेंगलुरू, 29 अक्‍टूबर। कन्‍नड़ फिल्‍मों के सुपरस्‍टार पुनीत राजकुमार का 29 अक्टूबर को हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। महज 46 साल की उम्र में पुनीत राजकुमार दुनिया को अलविदा कह गए। एक्‍टर की मौत से उनके लाखों फैंस को बहुत बड़ा झटका लगा है। हर वर्ष 17 मार्च को अपना जन्मदिन के अवसर पर विशेष अवसर पर, उनके प्रशंसक और बड़ी संख्‍या में फॉलोअर्स उनके घर के बाहर इकट्ठा होते थे क्योंकि पुनीत उनके साथ हर साल बर्थडे मनाते थे। पुनीत राजकुमार के अचानक दुनिया से चले जाने पर उनके बर्थडे वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और फैंस उसे देखकर एक्‍टक की याद में आंसू बहा रहे हैं।

Actor Puneet Kumar demise of heart attack at the age of 46, see in the video how he used to celebrate his birthday with fans