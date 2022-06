शेन संग बोल्ड तस्वीरें शेयर करने वाली आलिया हैं अनुराग कश्यप की पहली बीवी की बेटी, जानिए कौन हैं आरती ?

Entertainment

मुंबई, 23 जून। मशहूर फिल्ममेकर अनुराग कश्यप की बेटी आलिया कश्यप इन दिनों अपनी बोल्ड तस्वीरों की वजह से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। कुछ लोग उनकी बोल्डनेस पर फिदा हैं तो कुछ ने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की है। दरअसल आलिया कश्यप ने इंस्टा पर वो तस्वीरें शेयर की थीं, जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड शेन ग्रेगोइरे को किस कर रही हैं। दोनों के हॉट लिपलॉक की तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान ही रह गया लेकिन जहां आलिया के फैंस इसे पसंद कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर कुछ लोग आलिया और उनके पिता को भद्दी-भद्दी गालियां भी सोशल मीडिया पर दे रहे हैं।

Aaliyah who shared bold pictures with boyfriend Shane, is the daughter of Anurag Kashyap's first wife. her name is Aarti Bajaj. she is Film Editor. read details.