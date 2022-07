जशपुर वासियों का सपना होगा साकार, जिले में चलेगी रेलगाड़ी, रेल मंत्रालय ने दिखाई हरी झंडी

Durg

oi-Manendra Patel

जशपुर, 30 जुलाई। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में कई सालों से रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे लोगो के लिए राहत भरी खबर है। क्योंकि लंबे अरसे से रेल की राह देख रहे कोरबा, जशपुर के लोगों को कोरबा-लोहरदगा रेल लाइन की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने छत्तीसगढ़ की जनता को एक नई सौगात देते हुए, इस रेल लाइन के निर्माण के लिए नए सिरे से सर्वे की स्वीकृति दे दी है। इसके लिए 8 करोड़ का बजट भी जारी कर दिया है। रेल विभाग ने इस सर्वे के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है।

लोकसभा सांसद गोमती साय ने लोकसभा में उठाया था मुद्दा

रायगढ़ लोकसभा की सांसद गोमती साय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि धरमजयगढ़,पत्थलगांव, लोहरदगा रेल लाइन 240 किलोमीटर और सरडेगा पत्थलगांव रेल लाइन 128 किलोमीटर स्वीकृत सर्वे कार्य में शामिल है। इससे कोरबा, जशपुर, पत्थलगांव के लोगो को राहत मिलेगी। दरअसल जशपुर में रेलवे लाईन को लेकर काफी लंबे समय से लोगों को इन्तज़ार था ।और स्थानीय स्तर पर कई बार रेलवे की लड़ाई भी लड़ी गई। 2019 के बाद जिले में रेलवे लाईन का मुद्दा फिर से जोर पकड़ा जब 2019 में पहली बार सांसद बनी गोमती साय ने इस मुद्दे को संसद के पटल पर उठाया। उसके बाद नई रेल लाईन के लिए भू तकनीकी जांच, फील्ड विवरण तैयार करने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई।

आठ अगस्त को खोली जाएगी निविदा

सांसद ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे द्वारा सर्वे का टेंडर जारी किए जाने के बाद यह तय हो गया है, कि जिले में रेलवे लाईन की प्रक्रिया अब शुरु हो गयी है। उन्होंने बताया कि नीजी कंपनियों द्वारा 3 अगस्त तक निविदा भरे जाएंगे। निविदा फार्म को अगले माह 8 अगस्त को खोला जाएगा। इसके साथ ही सर्वे की प्रक्रिया शुरू जाएगी। कोरबा लोहरदगा रेल लाइन का सपना पांच दशक से भी पुराना है।

पहले भी तीन बार हो चुका है सर्वे

इस रेल लाइन का तीन बार सर्वे पहले में भी किया जा चुका है। जानकारों के अनुसार सबसे पहले 1970 में सर्वे किया गया था। इसके बाद दूसरी बार 1980 में और तीसरी बार यूपीए सरकार में वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहते हुए भी सर्वे कार्य हो चुका है। लेकिन मामला, इससे आगे अब तक नहीं बढ़ पाया है। हालांकि बीते 10 सालों में इस परियोजना में प्रगति जरूर हुई है। झारखंड के गुमला जिले और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ होते हुए कोरबा तक रेल लाइन के विस्तार का काम पूरा हो चुका है। अब सिर्फ लोहरदगा से धरमजयगढ़ के बीच का काम शेष रह गया है।

सांसद गोमती ने कहा- भूल चुके थे लोग

सांसद गोमती साय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने उनकी बातों को न केवल गम्भीरता से सुना बल्कि अमल भी किया । जशपुर में रेल एक सपना था, और धीरे धीरे लोग सपना देखना भी बंद कर दिए थे लेकिन हमारी सरकार ने संसद में हमारे द्वारा उठाये गए इस बहुप्रतीक्षित मुद्दे पर अमल किया यह हम सबका सौभाग्य है।

English summary

The dream of the people of Jashpur will come true, the Ministry of Railways has given the green signal, the train will run in the district