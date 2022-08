अब नहीं गूंजेगी White Tiger किशन की दहाड़, Bhilai के मैत्री बाग में पसरा सन्नाटा, गम्भीर बीमारी से था पीड़ित

Durg

oi-Manendra Patel

दुर्ग, 30 अगस्त। भिलाई के मैत्री बाग में अब किशन की दहाड़ नही गूंजेगी। क्योंकि किशन अब हमेशा के लिए खामोश हो गया है। आज छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भारत रूस की मित्रता के प्रतीक भिलाई इस्पात संयंत्र के मैत्री बाग में किशन( सफेद बाघ) की मौत हो गई। किशन नौ वर्ष का था। किशन के मौत से पूरे मैत्री बाग में सन्नाटा पसर गया।

English summary

Now the voice of White Tiger Kishan will not resonate, silence prevailed in Bhilai's Maitri Bagh, was suffering from this serious disease