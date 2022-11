Durg News: कबड्डी में अच्छा रेडर था समीर, इसलिए दोस्तों ने रास्ते से हटाने का बनाया प्लान, बोरी में मिला था शव

Durg

oi-Manendra Patel

Chhattisgarh के दुर्ग जिले में 12 साल के बालक की निर्मम हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। 15 दिनों तक लकीर की फकीर बनी रही पुलिस को अब जाकर इस मामले में सफलता मिली है। लेकिन इस घटना को अंजाम देने के पीछे कारण जानकर सभी हैरान रह गए। दो नाबालिगों ने ही बालक समीर की हत्या की घटना को अंजाम दिया था। जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

English summary

Durg News: Sameer was a good raider in Kabaddi, so friends made a plan to get out of the way, found in the sack