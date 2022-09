CG: पितृ पक्ष में लोग कर रहे हैं पुरखों को तर्पण, लेकिन दुर्ग में 50 अस्थि कलशों को 2 साल से अपनों का इंतजार

Durg

oi-Manendra Patel

दुर्ग, 15 सितम्बर। छत्तीसगढ़ में पितृ पक्ष पर लोग अपने पूर्वजों और पितरों को याद कर उनके मुक्ति की कामना कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश के दुर्ग जिले में मुक्तिधामो में आज भी 50 से अधिक अस्थि कलश अपने मोक्ष का इंतजार कर रहें हैं। इस खबर के माध्यम से हम आपको कोरोना महामारी के दौरान दुर्ग जिले के उस हकीकत से सामना करा रहे हैं। जिस वक्त जिले में इस भीषण महामारी से सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जान गंवा दी थी। जिसका परिणाम है कि आज इन अस्थि कलशों को अपने परिजनों का इंतजार करना पड़ रहा है।

English summary

CG: People are doing tarpan to ancestors in Pitru Paksha, but 50 Bone Kalash are waiting for their loved ones for 2 years in Durg.