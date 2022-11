Bhilai Nigam: शहर की सफाई में खर्च हो रहे 25 करोड़, फिर भी डायरिया और डेंगू का प्रकोप, कारण तलाश रहे अधिकारी

Durg

oi-Manendra Patel

नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में इन दिनों डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ डेंगू भी पैर पसार रहा है। इन जलजनित बीमारियों से भिलाई के लगभग 100 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। लेकिन इन सबके बीच छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित भिलाई नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहें हैं। भिलाई शहर की सफाई का बजट बढ़कर 25 करोड़ पहुंच गया है। लेकिन बीमारियां भिलाई निगम क्षेत्र का पीछा नहीं छोड़ रही है।



यह भी पढ़ें,, Bhilai Nigam: 22 सालों में 20 गुना बढ़ा, शहर की सफाई का बजट, लेकिन स्वच्छता रैंकिंग में पिछड़ा

English summary

Bhilai Nigam: 25 crores are being spent in cleaning the city, yet the outbreak of diarrhea and dengue, officials are looking for the reason