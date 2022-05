Weather: दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश, चल रही हैं तेज हवाएं, गर्मी से मिली राहत

Delhi

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 30 मई। दिल्ली में मौसम का उलटफेर जारी है, सोमवार शाम को जमकर दिल्ली में बादल बरसे हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले ही क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्रने ट्वीट किया था कि अगले कुछ घंटों के अंदर राजधानी और उसके आस-पास के राज्यों में भारी बारिश होने की आशंका है जिसमें उत्तर-पश्चिम दिल्ली और दक्षिण दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश होगी और इस दौरान 30-50 किमी / घंटा की गति के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी।

तो वहीं दूसरी ओर उसने कहा था कि रोहतक, भिवानी, चरखी, दादरी, मटनहेल, झज्जर, फरुखनगर, कोसली, सोहाना, रेवाड़ी, पलवल, बावल, नूंह, औरंगाबाद, होडल, हाथरस में भी बारिश हो सकती हैं और तेज हवाएं चल सकती हैं। आरडब्ल्यूएफसी ने यहां के लिए भी अलर्ट जारी किया हुआ है।

दिल्ली में कल भी हल्की बारिश हुई थी

आपको बता दें कि दिल्ली में कल भी हल्की बारिश हुई थी, हालांकि आज मौसम सुबह से गर्म ही था,गौरतलब है कि मानसून कल केरल पहुंच चुका है इसलिए दक्षिण भारत में भी इस वक्त भारी बारिश हो रही है।

Weather: मानसून की बारिश में भीगा केरल, कई राज्यों में आंधी-पानी के आसार लेकिन दिल्ली का क्या है मिजाज?

आईएमडी ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान, केरल, दक्षिण कर्नाटक लक्षद्वीप में भारी बारिश हो सकती है। जबकि अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी असम में एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो वहीं जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा विदर्भ और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। बिहार, झारखंड और कोंकण और गोवा में छिटपुट बारिश हो सकती है और हवाएं चल सकती है।

English summary

Thunderstorm with light to moderate intensity rain and gusty winds with speed of 30-50 Km/h would occur over and adjoining areas of West, North-West, South, South-West Delhi during next 2 hours Said Regional Weather Forecasting Centre Delhi