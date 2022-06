Weather: गर्मी-उमस से परेशान दिल्लीवासी, आज भी पारा रहेगा चालीस पार, जानिए कहां-कहां होगी बारिश?

Delhi

नई दिल्ली, 28 जून। दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर से गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, लोग चुभती गर्मी और उमस से बहुत ज्यादा दुखी और परेशान है। सभी लोग मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा कि दिल्ली में आज भी सूरज देवता मेहरबान रहेंगे, जिसकी वजह से दिल्ली का अधिकतम तापमान 41 डिग्री के आस-पास ही जा सकता है।



People of Delhi troubled by heat, even today the mercury will be above forty, know where it will rain, read Weather updates.