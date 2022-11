Trilokpuri Case: आरोपी पूनम बोली- 'वो मेरे बच्चों के साथ करता था गलत, इस वजह से हमने ऐसा किया'

Delhi

oi-Ashutosh Tiwari

दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसा एक और मामला सामने आया है, जहां त्रिलोकपुरी में एक महिला ने बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को फ्रिज में काटकर रखा दिया। फिर दोनों ने मिलकर अलग-अलग इलाकों में उसे फेंका। करीब 6 महीने बाद पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया। अब दोनों आरोपी गिरफ्त में हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही।

वहीं जब दिल्ली पुलिस की टीम आरोपी पूनम को लेकर जा रही थी, तो मीडिया ने उससे सवाल पूछने की कोशिश की। इस पर उसने कहा कि मृतक अंजन दास मेरे बच्चों के प्रति गलत इरादे रखता था। उसकी नीयत खराब थी, इस वजह मैंने ऐसा किया। मेरे बेटे ने उसे चाकू से मारा था, मैंने ऐसा नहीं किया। वहीं जब मीडिया वालों ने पूछा कि आपने भी मारा, तो पूनम ने कहा- नहीं। इसके बाद रिपोर्टर ने पूछा कि आपने उसे कैसे मारा था, क्या आपको इस बारे में सब कुछ पता था, तो सवाल पर वो चुप हो गई।

#WATCH | Delhi's Trilokpuri murder case: He (deceased Anjan Das) used to have ill intentions towards my children that's why I did it. My son killed him with a knife, I didn't do it, says accused Poonam pic.twitter.com/C2TWyguOIf