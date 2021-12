Delhi-NCR Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- विशेषज्ञों और जनता से सुझाव लें केंद्रीय पैनल

Delhi

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 16 दिसंबर: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा लगातार खराब हो रही है। गुरुवार को राजधानी में हवा की गुणवत्ता बेहद बिगड़ी हुई थी, जिसके चलते धुंध देखी गई। वायु गुणवत्ता व मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली (SAFAR) के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) आज 337 जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर)और आसपास के इलाके में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से वायु प्रदूषण को रोकने के लिए लंबे समयवाले समाधानों के बारे में विशेषज्ञों और जनता से सुझाव मांगने को कहा है।

गुरुवार को दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से इन सुझावों का अध्ययन करने और इस मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट अब फरवरी 2022 में वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई करेगा।

Supreme Court asks The Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas to invite suggestions from experts and the public regarding long-term solutions to curb air pollution. pic.twitter.com/fP8Tpp5VE7