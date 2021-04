दिल्ली के सरोज अस्पताल में भी खड़ा हुआ ऑक्सीजन संकट, 70 मरीजों की हालत है गंभीर

Delhi

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, अप्रैल 24। देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट गहराता जा रहा है। शनिवार को जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण ही 25 मरीजों की मौत हो गई। वहीं रोहिणी के सरोज अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत के हालात बन गए हैं। दरअसल, अस्पताल के कोविड डिपार्टमेंट इंचार्ज का कहना है कि उनके पास ऑक्सीजन के बैकअप की सप्लाई अभी तक नहीं हुई है, अभी अस्पताल में 70 मरीज गंभीर स्थिति में हैं, जिन्हें ऑक्सीजन देना बहुत जरूरी है। अस्पताल का कहना है कि अगर समय रहते ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाई तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है।

सरोज अस्पताल में बंद हुए नए दाखिले

आपको बता दें कि सरोज अस्पताल ने अब नए मरीजों को भर्ती करना बंद कर दिया है। साथ ही पुराने मरीजों को डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया है। अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि हम पिछले पांच दिनों से ऑक्सीजन के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कामयाबी नहीं मिल रही है। सभी प्रयास विफल हुए हैं। हमें अपने कोटे की दवाई और ऑक्सीजन नहीं मिली और सरकार हमें ये सब उपलब्ध कराने में नाकाम रही है।

Delhi | We haven't received backup oxygen supply yet. We have 70 patients who are in critical condition and need oxygen. If we don't get oxygen supply there could be a big disaster. We have started discharging patients: COVID in-charge, Saroj Hospital pic.twitter.com/Sv2bY7vEOQ