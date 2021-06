दिल्ली में 28 जून से खुलेंगे जिम और योग सेंटर, शादी के लिए 50 मेहमानों को इजाजत

Delhi

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, जून 26: दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर अब थम चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 85 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 9 लोगों की इस वायरस से मौत दर्ज की गई है। ऐसे में अब दिल्ली में जारी कोरोना पाबंदियो में शनिवार को फिर एक बार फिर छूट का ऐलान किया गया है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) ने 28 जून से प्रभावी होने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत सोमवार (28 जून) से जिम, बार, बैंक्वेट आदि खोलने की इजाजत दी गई है।

आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में जिम और योग सेंटर को सोमवार से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ फिर से खोलने की इजाजत दी गई है। साथ ही बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल और होटलों को भी शादियों की अनुमति दी गई है, लेकिन मेहमानों की संख्या 50 रखी गई है।

Delhi District Management Authority issued new guidelines to be effective from June 28; gyms and yoga institutes to open with 50% capacity, marriages shall be permitted at banquet halls/marriage halls/hotels with a ceiling of 50 persons