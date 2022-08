यौवन प्राप्त करने के बाद मुस्लिम लड़की माता-पिता की मर्जी के बगैर शादी कर सकती है- दिल्ली HC का बड़ा फैसला

Delhi

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 23 अगस्त: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मुस्लिम लड़की के अपनी मर्जी से शादी करने के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जो भविष्य में इस तरह के विवादों के लिए एक कानूनी नजीर बन सकता है। मामला इसी साल का है। एक मुस्लिम लड़की ने अपने माता-पिता की मर्जी के खिलाफ अपने प्रेमी से शादी रचा ली। माता-पिता के आरोपों के मुताबिक उनकी बेटी नाबालिग है। उसके परिवार वालों की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आईपीसी और पॉक्सो ऐक्ट के तहत वह तमाम धाराएं लगाईं, जो कि ऐसे मामलों में लगाए जाते हैं। लड़की गर्भवती हो चुकी थी। लेकिन, फिर भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के निर्देश पर उसे उसके पति से अलग निर्मल छाया में रख दिया गया था। लेकिन, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने लड़की को ना सिर्फ पति के साथ रहने की इजाजत दे दी है, बल्कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।

The Delhi High Court has held that under Muslim laws, a girl after attaining puberty can 'marry without the consent of her parents' and has the right to live with her husband