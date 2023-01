कंझावला केस: 'होटल में अंजलि और उसकी दोस्त कर रही थीं लड़ाई, 2 लड़के भी थे साथ', होटल मैनेजर ने किए कई खुलासे

कंझावला केस: दिल्ली में कंझावला मार्ग पर 31 दिसंबर की रात 3-4 बजे के बीच स्कूटी सवार युवती अंजलि (20) को एक कार ने टक्कर मारी। जिसके बाद उसका पैर कार में फंसा और वह 12km तक घसीटाती रही और उसकी मौत हो गई।

oi-Pallavi Kumari

Delhi Kanjhawala Accident Case Update: दिल्ली कंझावला एक्सीडेंट मौत मामले कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब उस होटल के मैनेजर ने सारी बातें सामने रखी है, जिसके होटल में 31 दिसंबर की रात मृतका 20 वर्षीय अंजलि अपनी दोस्त निधि के साथ गई थी। ओयो रूम्स (OYO) के होटल मैनेजर ने कहा, ''दोनों लड़कियां आपस में झगड़ा कर रही थीं। दोनों को जब मैंने बोला कि होटल के अन्य स्टाफ आपके झगड़े से परेशान होंगे तो वह होटल के बाहर निकल एक-दूसरे से लड़ाई करने लगीं। दोनों एक-दूसरे के लिए अपशब्द का भी इस्तेमाल कर रही थीं। इसके बाद दोनों स्कूटी पर सवार होकर चली गईं।'' होटल मैनेजर ने ये भी कहा है कि दोनों लड़कियों के साथ दो लड़के भी थे।

ये उसी होटल मैनेजर का बयान है, जिनका होटल सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। सीसीटीवी फुटेज में अंजलि और उसकी दोस्त होटल के बाहर से स्कूटी पर बैठकर जाते हुए दिख रही हैं।

Kanjhawala death case | Both of them were arguing. When the manager told them not to fight, they went downstairs and started fighting, after which both of them went on a scooty: Hotel Manager (the hotel from where the deceased and her friend left) pic.twitter.com/Q8Rk3gVgcL