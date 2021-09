दिल्ली आए गुजरात के नए CM भूपेंद्र पटेल, राष्ट्रपति, PM और मंत्रियों से मिले, नड्डा से मींटिंग पर क्या बोले?

Delhi

oi-Vijay

नई दिल्ली। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल दिल्ली आए हुए हैं। यहां पटेल की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा से मुलाकात हुई। जे.पी. नड्डा की गुजरात के नए मुख्यमंत्री से क्या बातें हुई होंगी, इस बारे में सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी। वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले मुख्यमंत्री दिल्ली में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले। प्रधानमंत्री के अलावा वह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, उप राष्ट्रपति वैंकेया नायडू, केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्री पुरषोत्तम रूपाला और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले।

नड्डा से मुलाकात पर क्या बोले नए मुख्यमंत्री?

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से ​मुलाकात के बारे में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ट्विटर पर लिखा कि, देश की राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में मेरी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भेंट हुई है। वहीं, प्रधानमंत्री के जन्मदिन वाले दिन भूपेंद्र पटेल के सामने नरेंद्र मोदी के गुजरात से संबद्ध बैनर टांगे गए। उन्होंने मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उस दौरान दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर लगी प्रदर्शनी में "मोदी और गुजरात" शीर्षक से लगे बैनरों में मोदी के विकास कार्यों का ​जिक्र किया गया। आज पटेल ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा से मुलाकात के बारें में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि, मैंने प्रदेश में हो रहे सम्बंधित विकास एवं प्रगति के कार्यों से नड्डा साहब को अवगत कराया है। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर उनका मार्गदर्शन मांगा है।

गुजरात का नया मंत्रिमंडल: CM भूपेंद्र भाई पटेल की पूरी टीम नई, कुल 24 मंत्रियों ने ली शपथ, जानिए इन्हें

आखिर कैसा है गुजरात का नया मंत्रिमंडल?

भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में गुजरात में विजय रूपाणी की जगह ली है। पटेल के साथ ही उनके मंत्रिमंडल के मंत्री भी बदले गए हैं। पटेल मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य की कैबिनेट में 24 मंत्रियों ने शपथ ली। जिसके बाद सभी को विभाग आवंटित कर दिए गए। जिसमें भूपेंद्र पटेल ने गृह विभाग, सूचना एवं प्रसारण विभाग, पोर्ट और वो सभी विभाग अपने पास रखे, जो किसी दूसरे मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। उनके अलावा राजेंद्र त्रिवेदी को राजस्व, कानून व न्याय मंत्री बनाया गया। जीतू वघाणी को शिक्षा मंत्री, ऋषिकेश पटेल को स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री बनाया गया। इसी तरह कनुभाई देसाई को वित्त, ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग, पूर्णेश मोदी को सड़क एवं भवन, परिवहन, नागर विमानन, पर्यटन, तीर्थयात्रा विभाग सौंपा गया। राघवजी पटेल को कृषि एवं पशुपालन, कीरतसिंह राणा को वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और प्रिंटिग तथा स्टेशनरी मंत्री बनाया गया। नरेश पटेल को जनजातीय विकास और खाद्यमंत्री, प्रदीप परमार को सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री, अर्जुनसिंह चौहान को ग्रामीण विकास और ग्रामीण आवास मंत्री बनाया गया। हर्ष सांघवी को गृह राज्य मंत्री एवं राज्य मंत्री मनीषाबेन को महिला एवं बाल विकास विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया।

Met Hon’ble @PMOIndia Shri @narendramodi ji in New Delhi. Our beloved PM’s thoughts for the welfare of countrymen and his vision for taking India to new heights of growth always fills one with new vigour whenever one gets chance to meet him. pic.twitter.com/KFcWrfUoTG — Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) September 20, 2021

Glad to meet Shri @rajnathsingh ji, Hon'ble Defence Minister of India, in New Delhi today. pic.twitter.com/xk8mRm1zZg — Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) September 20, 2021

It was a pleasure meeting and exchanging wishes with Union Minister of Health and Family Welfare Shri @mansukhmandviya ji in New Delhi. pic.twitter.com/WFqFOhRnmW — Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) September 20, 2021

While in New Delhi, had a chance to meet Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Shri @PRupala ji. pic.twitter.com/10zLik0XKa — Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) September 20, 2021

Met Hon’ble Home Minister of India Shri @AmitShah ji in New Delhi. Gujarat is blessed to have received his continual guidance and support for the betterment of the State. pic.twitter.com/qOKF12ibLU — Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) September 20, 2021

It was a pleasure meeting with the Hon’ble Vice President of India Shri @MVenkaiahNaidu ji in New Delhi. pic.twitter.com/yVoDVdwCuN — Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) September 20, 2021

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications