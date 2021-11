दिल्ली: जाफराबाद में LPG सिलेंडर की दुकान में भीषण आग, 5 दमकल कर्मी सहित 7 लोग घायल

Delhi

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 05 नवंबर: दीपावली के दूसरे दिन दिल्ली के जाफराबाद इलाके में आग लगने की बड़ी घटना सामने आई है। शुक्रवार शाम को पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद एरिया में एक एलपीजी गैस रिफिलिंग की दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि दुकान में रखे सिलेंडर मे विस्फोट भी हुआ, जिससे फायर बिग्रेड की टीम के 5 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है।

घटना को लेकर पहले यह जानकारी सामने आई थी कि हादसा जाफराबाद इलाके में एक घर में सिलेंडर फटने से हुआ, लेकिन बाद में यह साफ हो गया कि हादसा एलपीजी गैस भरने वाली दुकान में हुआ है। आग की सूचना मिलने के बाद आनन-फानन में दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, जहां आग पर काबू पाने की कोशिश ही की जा रही थी कि अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आने से 5 दमकलकर्मी और 2 स्थानीय लोग घायल हो गए।

#UPDATE | Fire broke out in LPG cylinder's shop due to blast in LPG cylinder, 5 personnel of fire brigade were injured and taken to GTB Hospital. Two civilians also got injured: Fire Department, Delhi pic.twitter.com/xlj12ULWhz