CBI बिल्डिंग में लगी आग पर पाया गया काबू, सभी कर्मचारी और अधिकारी सुरक्षित

Delhi

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली, 17 सितंबर: राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हुआ, जहां लोधी रोड पर स्थित सीबीआई बिल्डिंग (CGO कॉन्प्लेक्स) के बेसमेंट में आग लग गई। आनन-फानन में पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं वक्त रहते बिल्डिंग के अंदर मौजूद सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को निकाल लिया गया, जिससे कोई भी हताहत नहीं हुआ।

जानकारी के मुताबिक शुक्रवार दोपहर 1.30 के करीब लोगों ने बिल्डिंग के बेसमेंट से धुंआ निकलते हुए देखा, जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक आग की लपटें वहां से निकलने लगीं। जिसके बाद तुरंत सभी से बिल्डिंग खाली करने के लिए कहा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए 8 दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई थीं। जिस वजह से जल्दी ही आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आग बेसमेंट में लगी थी, ऐसे में प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को ही कारण माना जा रहा है।

Delhi: Fire breaks out in the basement of the CBI building at CGO complex in the Lodhi Road area today. All officers and staff in the building have been evacuated pic.twitter.com/c6TYhcvHaD