24 घंटे के भीतर दिल्ली में दूसरा बड़ा अग्निकांड, प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 14 मई: राजधानी दिल्ली में 24 घंटे के भीतर दूसरा बड़ी आग लगने की घटना सामने आई है। शुक्रवार को मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास एक कमर्शियल बिल्डिंग में लगी भीषण आग में 27 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिस पर काबू पाने के लिए फायर बिग्रेड सहित एनडीआरएफ की टीम को कई घंटों की जद्दोजहद करनी पड़ी। वहीं अब शनिवार को नरेला स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर मिल रही है। आग की सूचना के तुरंत बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां पहुंची गई हैं, जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं।

दिल्ली अग्निशमन सेवा ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि नरेला इलाके में एक प्लास्टिक दानेदार बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर मौज़ूद हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार किसी के फंसे होने की सूचना नहीं है।

