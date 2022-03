दिल्ली: लोधी कॉलोनी में सीवर से मिले दो शव, पुलिस को हत्या की है आशंका

Delhi

oi-Sagar Bhardwaj

नई दिल्ली, 22 मार्च। दिल्ली की लोधी कॉलोनी में सीवर से मिले दो शव को लेकर पुलिस ने अब अहम खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह हत्या का मामला प्रतीत होता है। डीसीपी नई दिल्ली अमृता गुगुलोठ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लोधी स्टेट के सामने नाले से दो शव बरामद हुए हैं। पहले कहा जा रहा था कि सीवर सफाई के दौरान इनकी मौत हुई होगी, लेकिन अब यह हत्या का मामला नजर आ रहा है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आगे की जांच प्रक्रिया जारी है।

वहीं दूसरी तरफ मरने वाले दोनों व्यक्ति के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।

#UPDATE | Two bodies found in the drain opposite India International Centre, Lodhi State, Delhi. Prima facie, it appears to be a murder. FIR is being registered and further investigation is in process: DCP New Delhi Amrutha Guguloth pic.twitter.com/vIWE81FVrk