दिल्ली: एयरपोर्ट्स पर सरकारी शिक्षकों की होगी तैनाती, विदेशी यात्रियों की टेस्टिंग पर रखी जाएगी नजर

दिल्ली सरकार कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर सतर्क हो गई है। विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की जा सके, इसके लिए एयरपोर्ट्स पर सरकार स्कूलों के शिक्षकों की तैनाती की जाएगी।

चीन में कोरोना वायरस संक्रमण तबाही मचा रहा है। जिसे देखते हुए भारत में भी कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। वहीं, एयरपोर्ट पर हर फ्लाइट से आने वाले 2 प्रतिशत विदेशी यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। एयरपोर्ट्स पर इस नियम का पालन किया जा सके, इसके लिए दिल्ली के स्कूलों के शिक्षकों को 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक दिल्ली हवाई अड्डे पर तैनात किया जाएगा। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के स्कूलों में 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है।

Teachers of Delhi government schools will be deployed at Delhi airport from December 31 to January 15 to ensure that Covid appropriate behaviour is followed by passengers arriving from abroad.

Schools will remain closed in Delhi during this period due to winter vacations.