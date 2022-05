दिल्ली: फोटो चौक वेलकम एरिया में दो गुटों में झगड़ा, 37 लोग हिरासत में, जानें पूरा मामला?

Delhi

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 05 मई: दिल्ली में दो समुदायों के बीच झड़प का मामला एक बार फिर सामने आया है। घटना फोटो चौक वेलकम एरिया की है। बुधवार (04 मई) की रात दो समुदायों के बीच कहासुनी हो गई और देखते ही देखते पथराव हो गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दिल्ली के फोटो चौक वेलकम पर दो गुटों में झगड़ा होने के बाद 37 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी संजय कुमार सेन ने गुरुवार की सुबह बताया कि बीती रात करीब साढ़े नौ बजे हमें सूचना मिली कि फोटो चौक वेलकम एरिया में दो गुटों में झगड़ा हो गई है, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पार्क में खेलते समय बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था।''

Some miscreants have been identified and detained. Around 20 people were rounded up and the search is on for others. Action is being taken in the matter under IPC and 108 CrPC: Sanjay Kumar Sain, DCP North East Delhi (04.05) pic.twitter.com/8jkWB3P2jn