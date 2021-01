Delhi

Delhi News, दिल्ली। खबर देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) से है, यहां कालकाजी (Kalkaji) इलाके में एक ज्वैलरी शोरूम से 25 किलो गहने चोरी करने का मामला सामने आया है। जिस समय यह चोरी की घटना घटी उस वक्त शोरूम के आगे पीछे 5 हथियारबंद गार्ड तैनात थे, फिर भी किसी को भनक तक नहीं लगी। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस चोरी की वारदात को सुलझाने का दावा करते हुए शोरूम के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है।

Delhi: ज्वैलरी शोरूम में पीपीई किट पहन चुराए 25 किलो गहने, आगे-पीछे थे 5 हथियारबंद गार्ड

क्या है पूरा मामला

दिल्ली के कालाकाजी इलाके में अंजलि ज्वेलर्स के नाम से शोरूम है। शोरूम के मालिक का कहना है कि जब सुबह दुकान खुली तो पाया गया कि दुकान में रखे करोड़ों के गहने दुकान से गायब हैं। जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया। सीसीटीवी फुटेज में एक चोर पीपीई किट पहने हुए सीढ़ि‍यों से उतरता दिखाई दिया था। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई।

सीसीटीवी फुटेज से आया पकड़ में

फुटेज की जांच करने पर पुलिस ने बताया कि, चोर रात 9.40 बजे आया और 3.50 बजे करीब 25 किलो गहने लेकर भाग गया। जांच में पता लगा है चोर छत के रास्ते शोरूम में घुसे था। इसके बाद वह ग्राउंड फ्लोर पर आए और सारी सोने व डायमंड की ज्वेलरी चुराकर ले गए। चोर छत के रास्ते ही वापस गया था। अधिकारी ने कहा कि दो इमारतों के बीच एक अंतर है, इसलिए चोर ने टिन शेड के माध्यम से काटने के लिए रस्सी और गैस कटर का इस्तेमाल किया था।

#WATCH | A man dressed in a Personal Protective Equipment(PPE) kit engages in theft in a jewellery shop in the Kalkaji area of Delhi

Visuals from the CCTV footage of the shop pic.twitter.com/cWQph6k4IJ