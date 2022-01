JNU में PhD छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 1 हफ्ते के अंदर हुई गिरफ्तारी

Delhi

नई दिल्ली, जनवरी 23। राजधानी दिल्ली की जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 17 जनवरी की रात एक PhD छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी को लेकर दक्षिण-पश्चिम जिला डीसीपी गौरव शर्मा ने बताया कि आरोपी JNU का छात्र नहीं है, वो लड़की का फोन छीनकर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी के साथ-साथ छात्रा का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है।

वसंत कुंज पुलिस ने की मामले की जांच

पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, घटना वाले दिन एक पीसीआर कॉल के जरिए वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन को छेड़छाड़ के संबंध में जानकारी मिली थी। ये कॉल रात करीब पौने एक बजे के करीब आई थी। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण पश्चिम) गौरव शर्मा, एसएचओ वसंत कुंज उत्तर, फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे और घटना की पूरी जानकारी जुटाई थी।

