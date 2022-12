Delhi MCD Results Memes: दिल्ली MCD चुनाव पर आई मीम्स की बाढ़, यूजर ले रहे कांग्रेस और बीजेपी के मजे

दिल्ली नगर निगम चुनाव (Delhi MCD Election) के नतीजों के बाद ट्विटर पर लोग मजेदार मीम्स और जोक्स शेयर कर रहे हैं।

Delhi MCD Election Memes: दिल्ली नगर निगम चुनाव (Delhi MCD) के 250 वार्डों के नतीजे आ रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी अब तक सबसे ज्यादा सीटों पर जीत चुकी है। दूसरे नंबर पर बीजेपी है। वहीं कांग्रेस अब तक दहाई के अंक तक भी नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में ट्विटर पर लोग मजेदार मीम्स और जोक्स लगातार शेयर कर रहे हैं।

लेटेस्ट रिजल्ट के मुताबिक आप ने 106 सीट, बीजेपी ने 84 सीट और कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। दूसरी तरफ ट्विटर पर हैशटैग #MCDResults और #MCDElections2022 ट्रेंड करने में लगा हुआ है, जिस पर मजेदार मीम्स की बाढ़ आ चुकी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉटर्म पर यूजर्स चुनाव को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं। आप भी देखिए वायरल मीम्स....

