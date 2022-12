MCD Results 2022: मनोज तिवारी जिस उत्तर-पूर्वी दिल्ली से हैं भाजपा सांसद, वहां AAP ने कितनी सीटें जीतीं ?

दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के लोकसभा सीट उत्तर पूर्वी दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी लड़ाई नजर आई है। कांग्रेस इस चुनावी जंग में कहीं भी नजर नहीं आई है।

दिल्ली नगर निगम से 15 साल बाद भाजपा का कब्जा छिन गया है। वहां पर अब दिल्ली सरकार में काबिज आम आदमी पार्टी की सत्ता कायम होने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने एमसीडी चुनावों में सामान्य बहुमत के लिए आवश्यक सीटों से भी ज्यादा पर जीत दर्ज कर ली है। हालांकि, एग्जिट पोल के अनुमानों में बीजेपी की जितनी पतली हालत बताई गई थी, वैसी तो नहीं रही है और तीन कार्यकाल की एंटी-इंकंबेंसी के बावजूद पार्टी 100 सीटों का आंकड़ा पार करने में कामयाब नजर आई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एमसीडी चुनावों के दौरान पार्टी के पक्ष में धुंआधार प्रचार अभियान चलाया था और कुछ हद तक पार्टी को उसका मामूली फायदा उनके अपने चुनाव क्षेत्र में मिलता नजर भी आया है।

मनोज तिवारी के क्षेत्र में कांटे की टक्कर

भाजपा दिल्ली नगर निगम में एक दमदार विरोधी दल की भूमिका निभा पाएगी, उसमें पार्टी के जिन लोकसभा सांसदों के चुनाव क्षेत्र का थोड़ा-बहुत योगदान नजर आ रहा है। इसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी का इलाका भी शामिल है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में एमसीडी के कुल 41 वार्ड हैं। इसमें वोटों की गिनती के दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर नजर आई है।

42% वोट शेयर के साथ AAP ने मारी बाजी

दिल्ली की तीनों एमसीडी को मिलाने के बाद इस बार कुल 250 सीटों के लिए चुनाव करवाए गए हैं। यहां सामान्य बहुमत के लिए कम से कम 126 वार्ड में जीत जरूरी है और आम आदमी पार्टी ने यह आंकड़ा आसानी से पार कर लिया है। बीजेपी इससे काफी पीछे है। कांग्रेस का तो आंकड़ा दहाई अंकों में भी नहीं पहुंच पा रहा है। अगर वोट शेयर के हिसाब से देखें तो आम आदमी पार्टी को जहां 42% से अधिक वोट मिले हैं, वहीं भाजपा का ग्राफ 39% से अधिक रहा है। कांग्रेस को करीब 12% वोट मिलते नजर आ रहे हैं।

19 में भाजपा, 18 में AAP

मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां के 41 वार्ड में से जिन 40 के रुझान या नतीजे सामने हैं, उसके मुताबिक 19 वार्ड में भाजपा जीती है। वहीं 18 वार्ड में आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। दो पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है। जबकि एक पर निर्दलीय ने जीत बना रखी है।.

