श्रद्धा की हत्या के विरोध में आयोजित हिंदू एकता मंच के कार्यक्रम में बवाल, महिला ने शख्स को चप्पलों से पीटा

हिंदू एकता मंच के कार्यक्रम में एक महिला ने एक शख्स की चप्पलों से पिटाई कर दी। यह कार्यक्रम श्रद्धा की हत्या के विरोध में आयोजित किया गया था।

Delhi

oi-Neeraj Kumar Yadav

श्रद्धा की हत्या के विरोध में हिंदू एकता मंच ने मंगलवार को दिल्ली के छतरपुर में एक महापंचायत का आयोजन किया था। लेकिन इस दौरान महापंचायत के मंच पर बवाल हो गया है। मंच पर ही एक महिला ने एक शख्स की चपलों से पिटाई कर दी। दरअसल, मंच पर महिला अपनी परेशानियों को बता रही थी। वह कह रही थी कि महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं पिछले पांच दिनों से यहां पर थाने में धक्का खा रही हूं। लेकिन मेरी मदद नहीं की जा रही है।

महिला जब महापंचायत के मंच से अपनी परेशानियों को बता रही थी। उसी वक्त मंच पर मौजूद एक शख्त महिला हटाने लगाता है। इस पर महिला गुस्सा जाती है और चप्पल निकाल कर शख्स को पीट देती है। हालांकि, इस दौरान मंच पर मौजूद अन्य लोग शख्स को बचाने आ जाते हैं और महिला को मंच से नीचे उतार देते हैं। अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि महिला कौन है और वह किस समस्या को लेकर थाने का चक्कर लगा रही है।

#WATCH | Chattarpur, Delhi: Woman climbs up the stage of Hindu Ekta Manch's program 'Beti Bachao Mahapanchayat' to express her issues; hits a man with her slippers when he tries to push her away from the mic pic.twitter.com/dGrB5IsRHT