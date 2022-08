Monkeypox: दिल्ली के 3 अस्पतालों में 10 आइसोलेशन रूम बनाने का निर्देश, जानिए कौन से हैं ये अस्पताल

Delhi

नई दिल्ली, 02 अगस्त: देश में अब मंकीपॉक्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में रहने वाला एक और नाइजीरियाई व्यक्ति मंकीपॉक्स पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद दिल्ली में मंकीपॉक्स के कुल मामले में तीन हो चुके हैं। वहीं इस बीमारी से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। इस बीच दिल्ली में बढ़ते मंकीपॉक्स बीमारी के मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है।

चिकित्सा अधीक्षक नर्सिंग होम, दिल्ली सरकार ने 3 निजी अस्पतालों को मंकीपॉक्स के मामलों के लिए कम से कम 10 आइसोलेशन रूम तैयार करने के निर्देश दिए है। जिसमें से 5 मंकीपॉक्स के संदिग्ध मामलों के मैनेजनेंट के लिए और 5 आइसोलेशन रूम मंकीपॉक्स के पॉजिटिव केसों के लिए।

Medical Superintendent Nursing Homes, Delhi Govt directs 3 private hospitals to create at least 10 isolation rooms for #Monkeypox cases - 5 for management of suspected cases of monkeypox and 5 isolation rooms for management of confirmed cases of monkeypox. pic.twitter.com/jETUytC7lt