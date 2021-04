Delhi

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, अप्रैल 14: दिल्ली के ITO में स्थित सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। आग बुझाने के लिए घटनास्‍थल पर अग्निशमन अभियान में लगे 14 दमकल वाहन पहुंच चुके हैं। दमकल कर्मी आग को बुझाने के प्रयास में जुटे हुए हैं।

दिल्‍ली फायर अधिकारी रविंदर सिंह ने बताया रेवेन्‍यू बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर आग लग गई और इसे नियंत्रण में लाया गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

Fire broke on the fourth floor and it has been brought under control. No casualties have been reported: Ravinder Singh, Fire officer, Delhi pic.twitter.com/9mX2NlZgSO