Delhi Acid Attack: 'एसिड उसकी दोनों आंखों में चला गया है', पीड़ित छात्रा के पिता ने बताया बेटी का हाल

दिल्ली एक बार छात्रा को तेजाब कांड का सामना करना पड़ा है। द्वारका इलाके में चेहरा ढके बाइक सवार युवक ने 12वीं की छात्रा पर तेजाब फेंक दिया। घटना सुबह की है, जब लड़की अपने छोटी बहन के साथ जा रही थीं।

Delhi Acid Attack: दिल्ली में 12वीं क्लास की छात्रा पर बाइक सवार नकाबपोश दो युवकों ने तेजाब से हमला कर दिया, जिसका पूरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक द्वारका के इलाके में एक लड़के ने छात्रा पर तेजाब फेंक दिया। घटना सुबह करीब 9 बजे की है। बच्ची को सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं इस तेजाब कांड पर पीड़िता के पिता ने अपनी बेटी का हाल बताया है।

लड़की के पिता ने बताया कि "मेरी छोटी बेटी भागते हुए घर पर आई और उसने बताया कि 2 लड़के दीदी पर एसिड डालकर चले गए। उनके चेहरे भी ढके हुए हैं इसलिए कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उसकी हालत अभी बहुत खराब है, उसके दोनों आंखों में एसिड चला गया है।

