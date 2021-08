अरविंद केजरीवाल ने Delhi@2047 विजन को किया लॉन्च, कहा- सिंगापुर के बराबर होगी दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय

Delhi

नई दिल्ली, अगस्त 03। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को अपने महत्वकांक्षी विजन Delhi@2047 को लॉन्च किया। एक वर्चुअल मीटिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल ने इस विजन की शुरुआत की। आपको बता दें कि इस साल मार्च में जब दिल्ली सरकार ने विधानसभा में अपना बजट पेश किया था तो उस बजट में Delhi@2047 विजन की एक छोटी सी रूपरेखा सरकार ने रखी थी। अब सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है।

2047 में आजादी के 100 साल पूरे करेगा देश

इस विजन को लेकर सीएम केजरीवाल ने कहा कि ये विजन एक मंच साबित होगा CSR और अन्य परोपकारी संगठनों के साथ साझेदारी करने का। साथ ही सीएम ने कहा कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल पूरे करेगा तो उस वक्त दिल्ली का स्थान कहां होना चाहिए तो उस विजन का जिक्र दिल्ली@2047 में किया गया है।

दिल्ली के व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय होगी सिंगापुर के बराबर

सीएम ने बताया कि इस विजन के तहत हम दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर सिंगापुर के स्तर के बराबर करेंगे। साथ ही हम दिल्ली को उस स्तर पर ले जाना चाहते हैं, जहां हम 2048 में होने वाले ओलंपिक खेलो के आयोजन के लिए दावेदारी पेश कर सकें। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले हम दिल्ली में चौबीस घंटे पानी की सप्लाई पर काम कर रहे हैं।

