ब्रिटेन PM बनने पर केजरीवाल ने ऋषि सुनक को दी बधाई, कहा-'भारतीय पूरी दुनिया में छाप छोड़ रहे हैं'

Delhi

oi-Neeraj Kumar Yadav

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर ऋषि सुनक को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बधाई दी है। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि यह एक अच्छी खबर है। भारतीय पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर ऋषि सुनक को मेरी शुभकामनाएं। देश का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के लिए उनके ज्ञान और शक्ति की कामना करता हूं।

Rishi Sunak के पीएम बनने पर PM Modi सहित दिग्गज हस्तियों का रिएक्शन | वनइंडिया हिंदी | *Politics

Great News. Indians setting their mark all over the globe.

My best wishes to Mr @RishiSunak on becoming the Prime Minister of the United Kingdom.

Wishing him wisdom and strength to lead the country successfully. https://t.co/GcbzGWbJcR