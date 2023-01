'अंजलि व निधि के बीच पैसे को लेकर हुई थी लड़ाई', दोस्त नवीन ने बताया उस दिन क्या-क्या हुआ था?

अंजलि और निधि के बीच पैसे को लेकर भी लड़ाई हुई थी। इसका दावा अंजलि के दोस्त नवीन ने किया है।

Delhi

oi-Neeraj Kumar Yadav

दिल्ली के अंजलि कंझावला हादसे में जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नए-नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच अंजलि के दोस्त नवीन ने एक और बड़ा दावा किया है। नवीन के मुताबिक अंजलि और निधि ने होटल में पार्टी किया था। इस दौरान कई अन्य दोस्त भी मौजूद थे। इसी बीच अंजलि और निधि के बीच पैसे को लेकर झगड़ा हो गया था। निधि अंजलि से अपने पैसे मांग रही थी। जबकि अंजलि निधि से चाबी मांग रही थी। इस बात को लेकर दोनों ने एक दूसरे पर शरीरिक रूप से प्रहार भी किया था।

Kanjhawala (Delhi) death case | Naveen, a friend of Anjali says, "...Both were partying there (hotel). Some other friends were also there. A little later, they started quarrelling. Nidhi asked for her money, Anjali asked for her keys. They then had a physical altercation..."(1/2) pic.twitter.com/rbQCqnQdeq